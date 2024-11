Calcionews24.com - Mercato Juve, i bianconeri hanno osservato Hancko a Manchester: sarà lui il colpo in difesa?

Leggi su Calcionews24.com

, ida vicinolui ilina gennaio, viste le ultime defezioni? L’edizione di oggi della Gazzetta dello Sport ha dato ulteriori dettagli riguardo il viaggio del dirigente bianconero Cristiano Giuntoli a, occasione chiaramente non solo per cercare squadre disposte a trattare, tra gli altri, per Nicolò Fagioli e Douglas .