Merak Festival e le rotte balcaniche

Oggi alle ore 21 nella Sala “Pallerini“ di Palazzo Gradari a Pesaro, si terrà l’incontro “I Campi di confinamento nell’Europa del XXI secolo e il protocollo Italia – Albania” con Silvia Maraone, responsabile dei progetti IPSIA lungo la rotta balcanica e Gianfranco Schiavone, esperto in materia di migrazioni, presidente Ics e membro ASGI. Attraverso le pagine del libro “Chiusi Dentro”, si discuterà delle politiche di detenzione e respingimento dei migranti a livello internazionale, dai lager libici ai nuovi centri italiani di trattenimento in Albania. L’evento fa parte del, una rassegna che mette in dialogo l’Italia e la Bosnia ed Erzegovina attraverso incontri culturali e artistici, nato da un’idea dell’associazione Lutva e Time for Peace, con il patrocinio del Comune di Pesaro e la collaborazione di CSV Marche, Arci Pesaro Urbino, Amnesty International, Associazione Festa dei Popoli e Giustizia e Pace, Refugees Welcome e Movimento Federalista Europeo.