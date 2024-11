Iltempo.it - Meloni commossa saluta Fitto, l'addio al "ministro prezioso" e la partita del successore

Leggi su Iltempo.it

Si commuove Giorgiasul palco di Bari, dove è arrivata per la firma dell'ultimo accordo di coesione con le Regioni, si commuove e mima anche il gesto del pianto quandoRaffaele, tra i più fedeli e stakanovisti dei suoi ministri, in procinto di dimettersi e di far le valigie per Bruxelles dove rivestirà il ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione von der Leyen II. Tornati a Roma, l'ultimo Cdm insieme, poi il Cipess e la cabina di regia del Pnrr, per il 'passaggio di consegne'. La premier rassicura i presenti, sa bene che, come in molti riconoscono nella sua squadra, «per fare unce ne vogliono tre», ma il messaggio che vuole trasmettere e che si andrà avanti spediti e senza battute d'arresto, anche senza il supersalentino in campo. Sul Pnrr, dice dunque la premier, l'azione del governo «proseguirà senza soluzione di continuità, lavorando incessantemente per portare a compimento, nei tempi previsti, tutti gli investimenti e le riforme del Piano».