.com - Marco Mengoni, fuori il video di Mandare tutto all’aria, brano prodotto da Calcutta

Leggi su .com

È uscito oggi, il nuovo singolo di, accompagnato dalclip ufficiale edaÈ uscito oggi(Epic Records Italy / Sony Music Italy), il nuovo singolo di, accompagnato dalclip ufficiale, disponibile anche in radio.è la possibilità di far saltare i piani e di cambiare strada, è la voglia di azzerareper ridisegnare il proprio percorso, pronti a ripartire con una prospettiva diversa. Malinconia e nuovi orizzonti si fondono e l’opportunità di cambiare le cose è sempre ad un passo da noi, gli unici in grado di riscrivere la nostra storia.Nelclip si concretizza l’immaginario di, per la regia di Roberto Ortu.è in pieno stile business anni ’80 ed è affannato, alla rincorsa di un obiettivo irraggiungibile.