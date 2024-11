Lapresse.it - Manovra, Conte: “Governo non ricattabile ma condizionato”

Contro la“tutti scioperano, tutti si lamentano, eccetto le industrie delle armi e le banche. Ci sarà una ragione: perché sono gli unici avvantaggiati”. Lo ha dichiarato il presidente del M5S Giuseppea margine del convegno ‘Lo sport come strumento di pace’ a Roma. “Tutti gli altri sono penalizzati dal carovita, dai tagli alla sanità, dai tagli alla scuola. Dappertutto è una sofferenza, una difficoltà economica. Il Paese sta scendendo giù e questanon è assolutamente adatta. È nel segno dell’austerity, sottoscritta a Bruxelles con l’accordo del Patto di Stabilità. Tagli, tagli, da unincapace e inadeguato alla situazione di difficoltà che stanno vivendo l’Italia, gli italiani e le famiglie”, ha sottolineato l’ex premier. “Le opposizioni sono sempre avanzate. Per quanto ci riguarda, il Movimento Cinque Stelle non ha mai fatto iniziative per contrastare la maggioranza e fare opposizione fine a se stessa”, ha aggiunto