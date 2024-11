Calcionews24.com - Manchester City, Guardiola: «Vi spiego perché non vengo esonerato. Di certo non ci metteremo a piangere per Rodri…»

Leggi su Calcionews24.com

Il tecnico delè intervenuto per parlare delle critiche alla sua squadra, a causa del rendimento recente Una conferenza stampa alla Pepin tutto e per tutto. In un momento così negativo per il suo, l’ex allenatore del Barcellona ha risposto così a diverse domande pungenti. RISULTATI – «Torneremo, ne .