Fanpage.it - Mamma riempie la casa di regali e fa infuriare il web: “Il Natale non è consumismo”

La donna ha replicato colpo su colpo alle critiche di chi le dice di voler comprare l'amore dei figli e la accusa di poca sensibilità nei confronti dei tanti genitori in ristrettezze economiche: "Ognuno festeggia come vuole. Perché non scrivete queste cose ai VIP che ostentano sui social?"