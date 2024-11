Ilgiorno.it - Maestre, genitori e volontari. Flashmob dedicato alla lettura

Unal centro culturale Il Pertini, che ha aderito all’evento #leggiamoabassavoce in occasione dei 25 anni di “Nati per leggere”. "Viste le basse temperature all’esterno, abbiamo creato tante piccole isole all’interno e un bel po’ di lettori tra bambini,, nonni e anchehanno letto racconti ai più piccoli e non solo - dicono dal centro -. Ci sono stati lettori che hanno portato un proprio racconto inventato, scritto e disegnato, altri la propria storia preferita, alcuni hanno letto in inglese e altri ancora in spagnolo". Uncon l’obiettivo di attirare l’attenzione sull’importanza dellae che ha visto la partecipazione di, nonni, bambini,. "Come ci hanno detto alcuni, è stato bellissimo, travolgente e da ripetere. E noi ne siamo proprio felici - commentano i responsabili del Pertini -.