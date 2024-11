M5S ecco la vecchia scrittura privata Grillo-Movimento | cosa prevedeva

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Beppesi è impegnato a non promuovere "alcuna contestazione" nei confronti del5 Stelle per quanto riguarda l'uso del nome e del simbolo, anche se in futuro il logo sarà modificato "in tutto o in parte". Mentre si avvicina la resa dei conti trae Giuseppe Conte, l'Adnkronos è entrata .