Bubinoblog - LUCA ALCINI A BUBINO: “MILLY È UN PO’ COME SINNER! ORMAI TI ASPETTI CHE VINCA SEMPRE”

Leggi su Bubinoblog

è il regista di Ballando con le Stelle e degli altri show di Rai1 condotti daCarlucci. Si racconta aBlog tra retroscena e progetti futuri.A cura diGermanòCom’è nata la tua passione per la regia?È una passione antica, nata credo in modo inconscio intorno agli 8 anni. Quando per la prima volta ho preso in mano la cinepresa di mio nonno, una bellissima 8 millimetri compatta con lente Zeiss. Mi trovai istintivamente attratto dalla possibilità (illusoria) di fermare il tempo, fissando su pellicola emozioni e momenti che altrimenti sarebbero andati persi. Conservo gelosamente quella bella cinepresa. Qual è stata la tua prima esperienza nella regia televisiva?La mia prima esperienza con la regia televisiva in Rai risale al 2003. Feci un collegamento esterno dalla stazione di Spoleto per Mattina in famiglia (Rai 2).