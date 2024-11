Ilrestodelcarlino.it - Loreto formato trasferta. Terzo successo esterno

san severino 03 PARZIALI: 20-25, 18-25, 21-25 SIOS : Paolucci, Fattorino, Facchi 7, Bonaldo 3, Plesca, Corradini, Palmigiani 2, Palazzesi 10, Ferrara, Caciorgna, Marinozzi 13, Galabinov 4, Romiti (L), Angelini 3. All. Pasquali. NOVA VOLLEY: Martusciello, Vecchietti 10, Zazzarini, Campana 7, Torregiani 22, Alessandrini 5, Toccacieli 1, Ujkaj 7, Sassi 4, Dignani (L), Papa (L) Nobili. All. Iurisci ARBITRI: Falzi e Giacomi È un. La Nova Volley centra la terza vittoria esterna consecutiva su quattro partite lontano dal PalaSerenelli con una prova autoritaria sul campo della pericolante San Severino Marche. Con il ritorno di Paco Nobili, tesserato in tempo per aggregarsi alla squadra, ma rimasto in panchina,domina il match soprattutto nei primi due set.