Leggo.it - Loredana Bertè, top e flop. L'esclusione da Sanremo e la lite con Renato Zero: «Sono anni che non parliamo, mi manca molto»

Leggi su Leggo.it

è pronta a sedersi sulla poltrona rossa di The Voice Kids per la terza puntata del programma del venerdì sera di Rai1. La cantante non ha ancora completato la sua.