Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Ruka 2024 in DIRETTA: Frida Karlsson straripante, Johaug è subito seconda, Ganz migliore delle azzurre. Uomini dalle 12.40

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02: Conclusa ora la gara senza altri inserimenti, per il momento è tutto, l’appuntamento è per le 12.40 quando partirà la gara maschile. Buona giornata e a più tardi11.00: Lontane, come sempre nelle ultime stagioni soprattutto da queste parti, le. Caterinaha chiuso al 30mo posto a 2’22”, Comarella è 38ma a 3?, Franchi è 50ma a 3’46”10.58: A completare la top 10 la tedesca Henning, quarta a 55?, la norvegese H. Weng quinta a 1’03”, la svedese Andeon sesta a 1’10”, la statunitense Diggins settima a 1’13”, la austriaca Stadlober ottava a 1’18”, nona la statunitense Brennan a 1’21”, decima la svedese Svahn a 1’24”10.57: E’ undicesima al traguardo la tedesca Carl e dunque abbiamo la top ten. Vittoria per la svedese, secondo posto per la rientrante Theresea 46?, terza la norvegese Slind a 54?10.