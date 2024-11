LIVE – FeralpiSalò-Alcione Milano 1-1 Serie C 2024 2025 DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ladi, match valido per la diciassettesima giornata della. Nel girone A in campo la formazione gardesana e la matricola lombarda che tanto bene sta facendo anch’essa: è uno scontro di altissima classifica, si sfidano la terza e la quinta, separate solo da tre punti. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.30 di venerdì 29 novembre.DOVE SEGUIRLALADI FERALPISALO’ -Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH1-1 (10? Marconi, 75? rig Di Molfetta)75? – GOL. Bacchin indovina lato ma il rigore di Di Molfetta è molto angolato e preciso.73? – Rigore per la. L’arbitro vede un tocco di mano del difensore sul cross di Pietrelli.