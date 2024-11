LIVE – Fenerbahce-Olimpia Milano Eurolega 2024 2025 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su Sportface.it

Ilindi, sfida valida come 12^ giornata dell’di. Trasferta dall’altissimo tasso di difficoltà per gli uomini di coach Messina, a caccia di risposte positive dopo aver migliorato sensibilmente la propria classifica grazie alle quattro vittorie nelle ultime cinque partite. La formazione turca, infatti, è al comando della classifica dopo aver vinto le ultime sei partite consecutivamente. Inoltre, c’è grande curiosità di vedere il testa a testa con due grandissimi ex, ovvero Devon Hall ma, soprattutto, Niccolò Melli. La palla a due è fissata alle ore 18:45 di venerdì 29 novembre, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata.COME VEDERE LA PARTITA IN TVRISULTATI E CLASSIFICHEREGOLAMENTOCOME VEDERE L’INPER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5inSportFace.