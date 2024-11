Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: si riparte dopo il giorno di riposo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:9:40 Un bentornato a tutti i lettori di OA Sport:undi pausa si ricomincia con il match per il titolotraDommaraju.Un felice buona tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladella quarta partita del match valido per il Campionato del Mondo ditraDommaraju. Il punteggio è di 1,5-1,5i primi tre confronti.Vittoria dicon il Nero, patta, vittoria dicon il Bianco: questo l’andamento delle prime tre partite giocate nei giorni iniziali di questa settimana. Si è passati dalla rinascita del cinese nel primo incontro alla stabilizzazione pressoché totale del secondo alla capacità, in sole due mosse, di girare la situazione a proprio favore da parte dell’indiano.