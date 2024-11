Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano prova a forzare una posizione patta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:23 Domani si tornerà allaera sempre alle ore 10:00 conin possesso del Bianco edel Nero.13:22 In buona sostanza, sono bastate 3 ore e 20 minuti oggi per raggiungere l’equa divisione del punto. Finora nessuna partita di enorme lunghezza, per le quali in sostanza c’è ancora da attendere.13:21. Raggiunto l’oramai inevitabile accordo, il matchva ora sul 2-2.13:20 Ci siamo.in arrivo per ripetizione, accordo o quel che sia. 39. Re3 Td5 40. Re4 Td4+ 41. Re3 Td5. 42. Re4 Td4+.13:18 38. Td4+. Scacco di Torre, oraha solo da scegliere dove andare.13:18 37. Rg6 38. Re4. Ci avviciniamo alla 40a mossa, che vale sia per lache per i 30? in più sui due orologi.13:17 35.