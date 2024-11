Agi.it - L'intelligenza artificiale entra a Palazzo Madama

AGI - "Il Senato sta al passo con i tempi investendo sull'innovazione, quindi sul futuro. L'è già realtà a. Il Senato, infatti, impiega da tempo sistemi diper una maggiore efficienza nel supporto all'attività parlamentare e prosegue costantemente nella sperimentazione di nuove soluzioni. Tra gli ambiti di maggior rilievo ci sono la resocontazione di aula e commissioni, la classificazione degli atti parlamentare e l'analisi dei testi legislativi": Cosi' il senatore Questore Antonio De Poli, intervenendo in Aula sul bilancio interno del Senato. "In questi anni abbiamo coniugato rigore ed efficienza, dimostrando di essere un modello virtuoso. Infatti, non a caso, uno degli indicatori positivi è proprio il pagamento delle fatture entro 30 giorni.