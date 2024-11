L’Integrity Tour della Lega Serie A fa tappa in casa Inter

Leggi su Sportface.it

2024/2025A, l’iniziativa giunta alla decima edizione e portata avanti insieme a Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, con l’obiettivo di rafforzare la culturalità nel mondo del calcio e a diffondere i veri valori dello sport, ha fattovenerdì 29 novembre a Milano, sponda. Al “Bper Training Centre” di Appiano Gentile si è svolto il nuovo appunamento di questa iniziativa, che ha coinvolto calciatori, allenatori e dirigenti del club nerazzurro, con la finalità di educare e formare tutti gli atleti, dai più giovani ai più esperti, sulla gravità del fenomeno del match fixing, per combattere le frodi sportive e garantire il regolare svolgimento delle competizioni.“Il sistema di prevenzione e attenzione sul match-fixing è fondamentale per ridurre il rischio di comportamenti problematiciti alle scommesse – ha dichiarato il Presidente di FCnazionale Milano, Giuseppe Marotta – L’educazione e la consapevolezza sono elementi molto importanti: è basilare sensibilizzare gli atleti su questo tipo di argomenti.