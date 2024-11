Leccotoday.it - Lecco ostaggio della violenza: nella notte tre aggressioni. E spunta una lama

Leggi su Leccotoday.it

città violenta? Il dibattito, in particolare via social, infuria ogni giorno. Di, invece, sono gli interventi delle forze dell'ordine e di soccorso a tenere banco.fra giovedì e venerdì sono stati tre gli eventi violenti accaduti in città, che hanno causato in totale il.