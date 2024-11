Ilfoglio.it - Le idee di Meloni per il dopo Fitto (che si fa il team per l’Ue)

Leggi su Ilfoglio.it

Dice che le sue deleghe finiranno “in ottime mani”. Tuttavia fino a questa sera Giorgianon sapeva in quali. O meglio: la premier ha in mente diversi schemi per il nome del successor. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti