Le 120 migliori offerte del Black Friday 2024 in assoluto

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Sì, ledelsono qui. E una cosa è assolutamente certa: conviene approfittarne a dovere, subito, senza indugiare, a mani basse. D'altronde l'ormai tradizionale periodo pre-natalizio dello shopping a prezzi ribassati è cominciato da qualche giorno su decine e decine di siti e portali, tra cui anche Amazon, e noi possiamo essere certi di un paio di cosette: 1) che abbiamo a nostra disposizione ottime occasioni per pensare in anticipo al Natale, scegliendo il regalo per lui, per lei, per il papà, per la mamma etc etc; 2) e che sì, avremo tempo fino a lunedì, perché quella che un tempo era una giornata di sconti, uno sprint al grande affare di fine anno, è ormai diventata a tutti gli effetti una maratona lunga fino al Cyber Monday, con promozioni in arrivo da ogni parte, tra orologi, sneaker, smartphone, smartwatch, robot aspirapolvere, tablet, rasoi elettrici, orologi, arredi per la casa e via dicendo.