Laurearsi da sportivi. Zazzeri e Restivo, la storia dei nuotatori raccontata in un libro

Firenze, 29 novembre 2024 – Continuo o lascio? Se avete fatto sport vi sarà capitato di chiedervelo, a un certo punto della vostra vita. Oppure che insegnanti e genitori vi abbiano detto: “Molla gli allenamenti, concentrati sullo studio”. Ma sport e scuola, università o lavoro sono davvero inconciliabili? Lorenzoe Matteosono convinti di no. Anzi, i dueazzurri della Rari Nantes Florentia, entrambi trentenni, sono la dimostrazione vivente che ci si può dedicare con successo a entrambe le attività. E la coppia Olimpica ora lo spiega anche in “campioni” (Lab DFG), unin cui raccontano la loro esperienza con la dual career. Da dove nasce l’idea del? “Ci siamo resi conto che c’è una crisi di valori e una grande difficoltà nel conciliare sport e scuola in Italia.