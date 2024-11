Lanazione.it - L’Associazione Voceincanto, diretta dal Maestro Gianna Ghiori, torna con la seconda edizione di "Il tuo cuore batte come il mio"

Arezzo, 29 novembre 2024 –dalcon ladi "Il tuoil mio", un appuntamento dedicato il 3 dicembre al Circolo Artistico alle ore 21, all’artestrumento di unione e inclusione. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità, l’evento punta a creare un ponte tra il canto, la musica e la LIS (Lingua dei Segni Italiana), offrendo al pubblico l’opportunità di vivere un’esperienza artistica unica. Un coro che abogni barriera Protagonista della serata sarà il Coro MANI BIANCHE, un ensemble formato da coristi di tutte le età che condividono la passione per il canto e l’impegno nell’abre ogni tipo di barriera. Il coro si esibirà con brani basati su poesie celebri musicate da compositori contemporanei, arricchiti dalla traduzione in LIS, creando un’esperienza sensoriale e artistica coinvolgente.