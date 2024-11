Ferraratoday.it - L'aria a Ferrara rimane pessima, sarà un weekend senza auto: le limitazioni

Un lungo fine settimana. Anzi, anche di più. Non accenna a migliorare la qualità dell’e, in base all’ultimo bollettino Arpae circa lo sforamento dei limiti da parte delle polveri sottili, le misure emergenziali già in atto proseguiranno anche nei prossimi giorni.