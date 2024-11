Agi.it - L'Anpi contro il francobollo dedicato a Ramelli. FdI: "Polemica strumentale"

Leggi su Agi.it

AGI - Unper Sergioinnesca latra l'e Fratelli d'Italia. La notizia, che accende la miccia dello s, è l'emissione di un omaggio filatelico per ricordare il militante di destra ucciso nel 1975 da Avanguardia operaia, prevista per il 29 aprile 2025, in occasione del cinquantesimo anniversario dell'omicidio. Una decisione, di Poste Italiane e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha suscitato le perplessità dell'. A parlare è stato il presidente dell'Associazione dei partigiani italiani, Gianfranco Pagliarulo. "Parificazione postale, il cui senso politico è chiarissimo", ha detto, giovedì, il numero uno dell'in un colloquio con Repubblica.it, commentando l'emissione delcon. "Quest'anno è stato emesso unin memoria di Italo Folchi, violento squadrista che elogio' l'assassinio di Giacomo Matteotti.