Calciomercato.it - L’annuncio su Raspadori, Atalanta e Juve avvisate. Conte: “Kvara deluso, io sereno”

Le parole del mister azzurro a pochi giorni dalla quattordicesima giornata di Serie A: il Napoli affronta il Torino domenica 1 dicembre alle ore 14:00Per continuare a sognare, per guardare ancora tutti dall’alto. Il Napoli va in trasferta a Torino e non vuole sbagliare un impegno delicato, mentre i granata sono in crisi e la tifoseria si è scagliata contro Urbano Cairo.Antonio, allenatore del Napoli (LaPresse) Calciomercato.itOut Mazzocchi a causa di un infortunio, la formazione partenopea non avrà particolari defezioni tra i titolari. Il Napoli si presenta allo Stadio Olimpico Grande Torino al meglio delle condizioni psicofisiche, nonostante qualche critica di troppo su alcuni singoli, cometskhelia e Lukaku, i due migliori marcatori stagionali della rosa.In conferenza stampa, Antoniotocca diversi temi, dai singolitskhelia e– che in un’intervista rilasciata ai canali della Nazionale chiede maggior continuità – fino alla classifica e all’atteggiamento del suo gruppo.