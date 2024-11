Ilfattoquotidiano.it - Landini dal palco di Bologna: “Salvini? Bullo che precetta per poter dire di esistere, faccia il ministro anche gli altri giorni dell’anno”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Sulla Fornero a noi qualcuno ci puòche potevamo fare di più. Ma quello che ha passato in questile sue ore a fare tweet contro di noi, che è arrivato a pensare che per essere bello edoveva fare lazione perdi, non aveva detto che se andavano al governo loro la legge Fornero la cancellavano?”. Lo ha domandato il segretario della Cgil Mauriziodaldi, riferendosi al vicepremier Matteo.“Se a uno gli piace esultare per gli insuccessi,pure. Non so di cosa dovrebbe esultare un. Dovrebbe esultare quando i treni funzionano, quando i servizi pubblici funzionano, dovrebbe esultare in questo senso. Quindisi rendesse conto che lui, il, non lo deve fare solo il giorno in cui viene proclamato lo sciopero generale, dovrebbe farloin tutti gli364