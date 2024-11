Lancia celebra 118 anni dalla nascita

Leggi su .com

(Adnkronos) –, Marchio storico italiano, hato lo scorso 27 novembre, i suoi primi 118. Lezioni sono partitesededi Torino, in Via Plava i dipendenti dell’azienda hanno festeggiato insieme al top management, avendo anche la possibilità di ammirare da vicino, la nuovaYpsilon, per l’occasione esposta all’ingresso dell’headquarter. .L'articolo118proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.