Ilgiornale.it - L'allarme della Cei: "L'aborto è considerato un diritto, così non si percepisce la gravità"

Leggi su Ilgiornale.it

I vescovi, in occasionepresentazione 47esima Giornata Nazionale per la Vita, hanno anche sottolineato come nelle famiglie gli animali domestici vengano pericolosamente vissuti come un surrogato affettivo