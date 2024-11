Laceno d’Oro al via dal 1 dicembre premio alla Carriera al regista Desplechin e omaggio a Mastandrea

Leggi su Ildenaro.it

Al via domenica 1la 49esima edizione delInternational Film Festival di Avellino in programma fino all’8al Cinema Partenio e da quest’anno anche all’ex Eliseo, oggi Casa della Cultura Cinematografica “Camillo Marino e Giacomo d’Onofrio”.Ospite d’onore e2024 il grande cineasta francese Arnaud. Alsarà dedicata una retrospettiva con alcuni dei suoi film più amati – Spectateurs !, presentato quest’anno al Festival di Cannes, dichiarazione d’amore incondizionata al cinema; Rois et reine (I re e la regina); Conte de Noël (Racconto di Natale); Roubaix, une lumière (Roubaix, una luce), e la versione restaurata di Comment je me suis disputé. (ma vie sexuelle). Arnaudterrà anche una masterclass, sabato 7, aperta al pubblico per raccontare la sua idea di cinema e ripercorrere la sua