Modenatoday.it - La Lega contro la Street Parade: "Non andava autorizzata in questi termini"

Leggi su Modenatoday.it

Come fu per l'edizione dello scorso anno, laprevista per domani pomeriggio a Modena agita la politica locale. Ad opporsi all'evento è in particolare la: "Una manifestazione che non si doveva autorizzare in” è duro il commento del Capogruppoin Consiglio.