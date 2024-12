News.robadadonne.it - La commovente foto di Bruce Willis insieme alle figlie: “Il miglior papà di sempre”

In occasione della Festa del Ringraziamento, con un post su Instagram, Tallulah e Scoutdell’iconico attoree di Demi Moore, hanno commosso i fan condividendo un momento intimo e affettuoso con il padre, malato di demenza.Nella serie di, si vede l’attore tenere in mano una targa “di”, circondato ddueTallulah e Scout, che gli riservano sguardi pieni d’amore. Ad accompagnare gli scatti, solo una semplice ma efficace didascalia: “Grata”.La famigliaè stata al centro dell’attenzione pubblica sin dalla diagnosi di demenza frontotemporale dell’attore, annunciata all’inizio del 2023. Questa condizione neurodegenerativa ha progressivamente limitato la capacità dell’uomo di comunicare e riconoscere i propri cari. Nonostante ciò, i momenti come quelli immortalati da Tallulah evidenziano come l’amore familiare riesca ancora a superare le barriere imposte dalla malattia.