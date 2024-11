Ilgiorno.it - La cascina dismessa sarà recuperata e ospiterà l’istituto tecnico

Leggi su Ilgiorno.it

C’è una vecchiasu via Moreno a Somma Lombardo, da tempo abbandonata. Uuna volta riqualificata, potrà ospitare nuovi spazi dell’Its che ha sede nella frazione sommese a Case Nuove. Nel mese di settembre sono partiti i lavori di ampliamento delche ha un ruolo molto importante nel territorio per la formazione al lavoro postdiploma nel settore aeronautico. Il sindaco Stefano Bellaria, nell’ultimo consiglio comunale, ha annunciato il nuovo progetto da 1,6 milioni di euro. L’edificio è di proprietà comunale e l’intenzione è di recuperarlo, destinandolo al. Il 50% dei costifinanziato da Regione Lombardia (800mila euro), il restocoperto a metà dalla Fondazione Mobilita Its Academy e dall’amministrazione comunale. Quindi, nel vecchio complesso, nasceranno nuove aule, laboratori, spazi per attività di progettazione aeronautica, manutenzione e logistica.