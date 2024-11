Messinatoday.it - La capacità fotografica di catturare ogni dettaglio: in mostra le opere di Zuna

Leggi su Messinatoday.it

Tutto pronto per ladi Natale Zuco in arteche sarà presente nella galleria d'arte di Maurizio Commisso di via 24 Maggio n° 8 dal 2 dicembre al 3 gennaio 2025 , dove si potranno visionare vecchi e nuovi dipinti dell'artista.nelle sue creazioni si avvale della sua forte.