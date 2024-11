Milleunadonna.it - Karla Sofia Gascon la prima transgender verso l'Oscar: “Non piango più per ciò che mi dicono per strada”

Leggi su Milleunadonna.it

Sofíaè ladonnaa conquistare Cannes e soprattutto ladonna trans ad essere nominata agliper quello che si annuncia il film dell'anno, "Emilia Perez" (in uscita nelle sale a gennaio). "Non mi piace essere definita laattrice trans a vincere a Cannes, perché trans non &egra.