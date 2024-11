Casertanews.it - Juvecaserta, super rinforzo al centro: arriva il 29enne Giorgi

Leggi su Casertanews.it

La Paperdi2021 comunica di aver acquisito dalla Crifo Wines Ruvo di Puglia il diritto di tesseramento dell’atleta Gianlucadi 200 cm. Nato a Peccioli (PI) il 16 dicembre 1995, ha esordito nei campionati senior nel 2012/2013 con la Juve Pontedera in serie C per passare.