Ilfattoquotidiano.it - Justin Sun mangia la banana da 6.2 milioni di dollari di Maurizio Cattelan: “È davvero buona, molto meglio delle altre in circolazione” – IL VIDEO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

L’aveva promesso e l’ha fatto. Il tycoon cinesecriptovaluteSun non solo ha comprato lapiù cara del mondo, ma se l’è pureta. Sun ha speso 6.2diper aggiudicarsi l’opera d’arte “Comedian” di, raffigurante unaappiccicata al muro con un nastro adesivo di colore grigio.Il tutto è avvenuto in uno degli hotel più costosi di Hong Kong. Il 34enne hato ladavanti a decine di giornalisti e influencer dopo aver tenuto un discorso in cui ha definito l’opera “iconica” e ha fatto un parallelo tra l’arte concettuale e le criptovalute. “Èbanane in– ha commentato sornione dopo aver assaggiato la prima volta il frutto – È”.L’opera concettuale creata dall’artista padovanoè stata venduta all’asta di Sotheby’s a New York la scorsa settimana eSun si è aggiudicato la controversasuperando le offerte di altri sette potenziali acquirenti.