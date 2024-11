Quotidiano.net - Ita, 109 i voli cancellati per lo sciopero

A seguito della proclamazione dellogenerale dei settori pubblici e privati e dello staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia, Ita "si è vista costretta a cancellare 109, di cui 18 internazionali e 91 domestici". E' il bilancio indicato dalla compagnia sul proprio sito, dove già dai giorni scorsi aveva invitato i viaggiatori a verificare lo stato del volo, prima di recarsi in aeroporto, e spiegato che i passeggeri, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario, possono cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre il 4 dicembre.