Istat l' inflazione a novembre sale all' 14%

Secondo le stime preliminari, nel mese di2024 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registra una variazione su base mensile nulla e aumenta dell'1,4% su base annua, dal +0,9% del mese precedente. Lo rende noto l'precisando che l'aumento del caro vita è avvenuto "seppure in un quadro di complessiva stabilità dei prezzi sul piano congiunturale". Il carrello della spesa corre ancora. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona accelerano su base tendenziale, passando dal +2,0% al +2,6% L'acquisita per il 2024 si attesta all'1%