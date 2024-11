Arezzonotizie.it - “Insieme con il cuore”: ecco il charity shop di Thevenin e Monnalisa

Fondazione Thevenin e Fondazione Monnalisa “con il” per un Natale di solidarietà. Inaugura domani sabato 1 dicembre alle ore 11:00 in via San Lorentino 58 il nuovoche per tutti i fine settimana della “Città del Natale” proporrà abbigliamento per bambini firmato.