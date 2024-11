Palermotoday.it - Indagini sul sottosuolo e lavori nelle aree della Fincantieri: il Calcio Popolare resta senza campo

Leggi su Palermotoday.it

Ilgente. E' il motto che ha fatto suo anche il Palermo, iscritto al campionato di Prima Categoria. Che però èuna casa ed è costretto a vagabondare in giro per la città e anche fuori. Succede in una Palermo in cui i campi disono in via d'estinzione.