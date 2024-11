Lecceprima.it - Incontri mediterranei in una mostra alienista a Gallipoli

Leggi su Lecceprima.it

PEACE AND LOVE,IX edizionePrende il via dal 21 dicembre 2024 un altro grande evento promosso da La Casa degli Artisti di. Si tratta della ormai celebrecollettiva dal titolo PEACE AND LOVE, IX edizione, che raccoglie alcuni grandi nomi.