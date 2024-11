Torinotoday.it - Incidente a Vistrorio: auto esce di strada e finisce nella scarpata, uomo in condizioni gravi

Leggi su Torinotoday.it

Un bruttosi è verificato poco dopo l'ora di pranzo di oggi, venerdì 29 novembre 2024, in via Duchessa Isabella a. Un'Fiat Panda è improvvisamente uscita di carreggiata ruzzolando in unae l'che era al volante, italiano di 72 anni, è rimasto intrappolato.