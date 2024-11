Monzatoday.it - Incidente a Monza, auto si scontra con furgone e si ribalta

Leggi su Monzatoday.it

I soccorsi sono scattati nella giornata di venerdì 29 novembre a, a seguito di unche ha coinvolto un'e un furgoncino da lavoro. In via Borgazzi, poco dopo le 13, i due veicoli si sono infattiti per cause ancora da chiarire. E l'impatto ha provocato il.