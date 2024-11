Anconatoday.it - Imbrattava colonne ed edifici in tutta la città scrivendo "Facciamo l'amore": identificato il writer

Leggi su Anconatoday.it

ANCONA - Il suo motto era “l’”. Con queste parole aveva imbrattato i muri di Ancona, firmando il colonnato di via Marconi, da poco ristrutturato, e numerosi altridi interesse culturale in via San Martino, via XXIX Settembre, via Vecchini e Corso Amendola. Lo stile delle.