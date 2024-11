Lidentita.it - Il tilt di Bancomat e Pos, erano “i lavori del gas”. A pioggia le minacce di denunce

Leggi su Lidentita.it

È stata identificata la causa di interruzione della rete che ha causato una serie di problemi di connessione sui data center di Worldline in Italia e che ha paralizzato il sistema die Pos da ieri mattina: la colpa è dei “del gas”, come in un banale disservizio locale di una qualsiasi città. . Ildie Pos,“idel gas”. AlediL'Identità.