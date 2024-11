Genovatoday.it - Il TC Santa Margherita "vede" la finale Scudetto

Prosegue l'imbattibilità in campionato della matricola “terribile”, ilLigure, unico club che ha sempre e solo vinto. Dopo aver chiuso a punteggio pieno il Girone 4 (con 18 punti), il team ligure si è imposto in trasferta per 4-2 nella gara di andata dei play-off contro il Tc.