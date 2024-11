Periodicodaily.com - Il Sudafrica assume la guida del G20

Leggi su Periodicodaily.com

Illadel G20. Sarà il primo paese africano are il G20, il gruppo nato per rafforzare la cooperazione economica globale. Illadel G20 Ilrà domenica la presidenza del G20, diventando il primo paese africano are il forum. A un anno dall’ammissione dell’Unione Africana .