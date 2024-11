Fanpage.it - Il sarcasmo di Leclerc sull’addio di Sainz alla Ferrari, lo accompagna alla porta con una frase tagliente

A Losail la Rossa va a caccia di punti per il Mondiale costruttori, il pilota monegasco ha rivelato che dopo lo scontro con lo spagnolo a Las Vegas ha avuto un colloquio per smorzare la tensione: "Carlos non è la mia ragazza. E nemmeno mi mancherà".